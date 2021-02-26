Два человека погибли, трое пострадали в ДТП с "Тойотой" и "Субару" под Ангарском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло вечером 26 февраля в нескольких километрах от Ангарска, в районе железнодорожной станции «Суховская».

- Предварительно установлено, что около 19:40 часов столкнулись автомобили "Тойота Ипсум" и "Субару Форестер", - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Как стало известно "КП"-Иркутск, в аварии погибли два человека. Еще трое получили травмы, они госпитализированы.

Подробностей пока немного. Судя по фотографии с места трагедии, у "Тойоты" разбита всмятку вся передняя часть. Как именно произошло ДТП, по чьей вине, предстоит разобраться сотрудникам полиции.

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