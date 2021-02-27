Двое школьников и студент колледжа закидали камнями поезд под Нижнеудинском. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Странное развлечение нашли себе подростки на железнодорожной станции Ук под Нижнеудинском. В полицию сообщили об этом скупо "неизвестные обкидали камнями состав грузового поезда". Надо было срочно выяснять, кто так "весело" проводит время, потому что трудно предположить, каковы будут их следующие поступки.

- Транспортные полицейские установили, что по проходящему поезду «открыли стрельбу» двое учащихся одной из местных школ и один студент профессионального училища города Нижнеудинска, с целью «поразвлечься», - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте. - К счастью, их хулиганские действия не привели к тяжкому последствию в виде схода железнодорожного состава.

Конечно, за такое поведение подростков придется ответить взрослым. Отца и матери у школьников не оказалось, они находятся под опекой. В отношении него и был составлен протокол по неисполнению обязанностей по воспитанию детей.