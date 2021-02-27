Более 2 млн. кв. метров жилья к 2030 году могут возвести в Иркутской области. Фото: Анастасия ОСИПОВА

К 2030 г. в Иркутской области на федеральных землях, вовлекаемых с помощью ДОМ.РФ, может быть построено около 2 млн кв. м. жилья. Об этом генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил на встрече с губернатором региона Игорем Кобзевым. Это даст толчок дальнейшему развитию строительства в регионе.

В частности, Виталий Мутко отметил, что на переданных землях уже построено 288,1 тыс. кв. м. жилья. А к 2030 году должно быть возведено еще 1,86 млн кв. м. жилья. Из них 0,59 млн кв. м – на уже переданных участках.

-Драйвером экономики Иркутской области является развитие строительной отрасли. В прошлом году мы на 18% увеличили объемы ввода жилья в регионе. Важно, что все жилые объекты построены с соответствующей социальной инфраструктурой. Мы ввели в эксплуатацию девять школ, 11 детсадов и 27 ФАПов в 2020 г. В планах – еще более интенсивное наращивание объемов жилищного строительства, и соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ позволит реализовать целый ряд масштабных проектов, нацеленных на улучшение жилищных условий иркутян », - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Чем больше земли передается под застройку - тем больше будет и самого жилья. Часть территории напрямую предназначена для жилищно-строительных кооперативов. И два ЖСК с господдержкой уже строятся в Иркутске – «Ника» и «На Игошина». В них будут жить ученые и преподаватели вузов. Будут строить подобное жилье и для других категорий населения.