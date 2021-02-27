В сгоревшем ночью на ул. Лермонтова в Иркутске грузовике нашли двоих погибших. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Поздней ночью 27 февраля, в 01. 48, на телефон пожарной охраны Иркутска сообщили, что во дворе дома по ул. Лермонтова, 134\1 в Академгородке горит грузовик. Приехавший наряд пожарных обнаружил - пожар произошел в кабине грузового автомобиля марки "Вольво". Его тут же потушили .

- В кабине обнаружено двое погибших - один мужчина 49 лет и еще один, его личность устанавливается, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Оба погибших, видимо, спали в кабине, когда он начал гореть. Названа предварительная причина пожара – аварийная работа узлов и агрегатов двигателя. Все остальные обстоятельства произошедшего еще предстоит уточнить следствию.

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