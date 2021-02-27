Еще 230 человек заболели COVID в Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество подтвержденных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией на 27 февраля выросло на 230 и составило 55663. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса в Иркутской области.

-На 27 февраля госпитализировано в ковидные госпитали 1708 человек, и сейчас пациентов в них на 69 меньше, чем днем ранее, - уточняют данные в оперштабе - Растет и число выздоровевших - всего с начала пандемии коронавируса справились с болезнью 52 167 человек, за минувшие сутки это число увеличилось еще на 316.

Отметим, что количество тех, кто победил вирус стабильно превышает число заболевших. К сожалению, инфекция есть инфекция. И, несмотря ни на что, она остается весьма опасной. Так, прошедшие сутки унесли жизни еще 8 человек, общее число жертв пандемии в Иркутской области на сегодня - 1882. Еще двое погибли от осложнения на фоне коронавируса имеющихся хронических заболеваний. Всего таковых 231.

Будьте здоровы.