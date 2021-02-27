Супердорогое электрооборудование навязывают пенсионерам в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже не первый раз обращаются с заявлениями в полицию пенсионеры из Иркутска или их родственники, обнаружив, что у пришедших на дом торговцев приобретено обычное реле напряжения по космической цене. В очередной раз такое электрооборудование от "энергетиков" приобрела 92-летняя пенсионерка. Ей деньги удалось вернуть с помощью вмешавшихся в ситуацию сотрудников МВД.

-Вы говорите, что мы бабушку обманули? Нет, мы ей просто продали, также, как и всем.

Надо сказать, что после визита в полицию две девушки, приехавшие в Иркутск из Москвы "на гастроли" - сбывать электрооборудование за бешеные деньги доверчивым старушкам, деньги ей вернули, а реле забрали обратно. Но понятно, что так будет не всегда. Формально у них все в порядке - документы на товар есть, а то, что его продают пенсионерам по огромной цене -это "вопросы рынка".

-Энергетики пришли, розетки проверить, - пояснила сама 92-летняя иркутянка. - Я им сказала - что-то много берете, 14 тысяч рублей...

Полиция призывает критически относится к неизвестным распространителям различных товаров и услуг. Не стоит принимать необдуманных решений и соглашаться на предложения незнакомцев. О визите "гастролеров" предупреждают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.