Пять домов для обманутых дольщиков достроят в Иркутске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Конечно, эти обманутые дольщики в Иркутске уже ни на что не надеялись. А некоторые из них, к тому же, наверняка до сих пор выплачивают ипотеку за несуществующие квадратные метры. Однако хорошая новость для них. Ее сообщил в своем официальном аккаунте в инстаграме глава региона Игорь Кобзев. Пять домов решено достроить.

- Провели совещание с федеральным фондом обманутых дольщиков, - сообщает Игорь Кобзев. - Есть пять проблемных объектов, по которым срочно нужно было принять решение. Все в Иркутске, три - на улице Дыбовского и два- на улице Сибирская. У всех - один застройщик, который признан банкротом. Наблюдательный совет фонда принял решение, что выделит средства на окончание строительства. Разумеется, на условиях софинансирования. Предварительно потребуется 650 миллионов рублей. Но сумма, пока, не окончательная.

Сколько точно потребуется средств, станет ясно после обследования стройки. Часть из этих зданий почти построены, а у некоторых и стен нет. После того, как дома достроят и сдадут, ключи от своих квартир, которых они не смогли дождаться вовремя, получат 300 семей.