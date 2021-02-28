Отключение тепла в Иркутске 1 марта: адреса и сроки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В первый день весны в некоторых домах в Иркутске похолодает. Запланировано отключение тепла в Иркутске 1 марта. Причина - ремонт на теплосетях, чтобы избежать аварийных ситуаций.

- С 09.30 1 марта до 01.00 2 марта в многоквартирных жилых домах части Правобережного округа будут снижены параметры давления и температуры теплоносителя. В домах с закрытой системой теплоснабжения (построены после 2013 года) возможно отсутствие горячей воды и отопления, - сообщается на странице Оператора тепловых сетей Иркутска в "Фэйсбуке".

Отключение тепла в Иркутске 1 марта также коснется одного дома по улице Шпальная ветка в Свердловском округе и улицы Тельмана в Ленинском округе.

Специалисты приносят извинения горожан за отключение тепла в Иркутске 1 марта.