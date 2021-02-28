Число вакансий для дворников в Иркутской области выросло в два раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пандемия повлияла на рынок труда в Иркутской области. Так, в Иркутской области увеличилось число вакансий для дворников. С начала 2021 года искали 245 таких работников, в прошлом году за тот же период их требовалось в 1,9 раза меньше.

- Растущий спрос на дворников связан со снежной погодой в этом году, а также с уменьшением числа мигрантов в стране, которые раньше занимали эти вакансии, а теперь из-за ограничения пассажирского сообщения с другими странами не могут вернуться к прежней работе и освободили часть рабочих мест, - объясняет руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

В основном, дворников ищут в Иркутске, а также Братске, Усолье-Сибирском и других городах. Средняя предлагаемая зарплата - 23,7 тысячи рублей, опыт почти никогда не требуют. Треть вакансий - на подработку, остальные - на полный день.