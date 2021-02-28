Из-за пандемии спрос на землю в Иркутской области вырос на 37% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2020 году в Иркутской области произошел бум на покупку земли. По данным

"Авито Недвижимость", спрос вырос на 37%. Причина - пандемия. Из-за карантина сибиряки засиделись дома и в итоге некоторые захотели переехать за город. Все-таки в частном доме живется просторнее, чем в квартире.

- А в связи с колебаниями курсов валют многие начали искать подходящие способы сохранения сбережений, - добавили аналитики. - Кроме того, оказала влияние сельская ипотека, призванная сделать приобретение жилья и участков в сельской местности более доступным. Среди прочих факторов можно выделить расширение возможностей материнского капитала.

Охотнее всего в 2020-м покупали землю для строительства домов, в которых можно жить круглый год, а не только отдыхать летом. Цена за сотку выросла в среднем до 38 тысяч рублей.

При этом предложение сократилось на 6%.