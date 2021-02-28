Отключение света в Ленинском районе Иркутска 1 марта: на каких улицах пропадет электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ленинском районе Иркутска 1 марта затронет село Мамоны и Максимовщина. Так, целый рабочий день, с 9 до 18 часов, не будет электричества в некоторых домах на на улицах Весенняя, Вербная, Достопримечательная, Иркутская, Новая, Полевая, Придорожная, Рябиновая, Солнечная и Цветочная в Мамонах.

Во второй половине дня, с 13 до 19 часов запланировано отключение света в Ленинском районе Иркутска на улицах Зеленая, Лесная, Пшеничная и Ржаная - это в Максимовщине.

- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений, связанных с плановыми работами на электросетях, - комментируют отключение света в Ленинском районе Иркутска в электросетевой компании. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Фото: "Свет 38" в "ВКонтакте".

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