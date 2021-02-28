«Байкал-Энергия» в четвертьфинале Суперлиги: с кем сыграют бело-синие и расписание матчей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» приступают к подготовке к главным матчам сезона – плей-офф. Напомним, в четвертьфинале бело-синие, которые заняли в регулярном чемпионате 5-е место в турнирной таблице, встретятся с архангельским «Водником».

Архангелогородцы стали в «регулярке» 4-ми. Поэтому, у них будет преимущество своего поля в серии до трех побед. Первая четвертьфинальная встреча пройдет 3 марта в иркутском ледовом дворце «Байкал». Ответная игра состоится в Архангельске 6 марта. Если счет в серии будет равным, третий матч пройдет также на поле «Водника» 7 марта.

Остальные четвертьфинальные пары выглядят так:

«Динамо (Москва) – «Волга» (Ульяновск)

«Енисей» (Красноярск) – «Кузбасс» (Кемерово)

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Строитель» (Сыктывкар)

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