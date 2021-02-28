17-летнюю девушку, пропавшую в Бурятии, ищут больше двух месяцев. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Улан-Удэ вот уже два месяца продолжаются поиски пропавшей без вести 17-летней Снежаны Деревцовой. Еще 20 декабря 2020 года она ушла из дома по улице Буйко, и не вернулась. С тех пор, ни с кем из родственников и друзей девушка не выходила.

В пресс-службе СУ СК России по Бурятии сообщают особые приметы пропавшей. У нее европейская внешность. На вид около 16-17 лет, рост около 162 см., среднего телосложения, длинные волосы, шатенка, глаза карие. Была одета в бордовый пуховик, бежевые сапоги. По факту таинственного исчезновения сибирячки следователи проводят проверку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят сообщать в ближайший отдел полиции или следственный отдел по Железнодорожному району Улан-Удэ .

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