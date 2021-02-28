Пропавшего без вести контрактника больше года ищут в Бурятии. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

В Бурятии полицейские уже больше года разыскивают 22-летнего контрактника из села Дунгуй Кяхтинского района Саяна Доржиева. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии, 6 декабря 2019 года мужчина не явился на службу в свою воинскую часть. С тех пор на связь он не выходил.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении контрактника, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

Напомним, в Улан-Удэ вот уже два месяца также продолжаются поиски пропавшей без вести 17-летней Снежаны Деревцовой. Еще 20 декабря 2020 года она ушла из дома по улице Буйко, и не вернулась. С тех пор, ни с кем из родственников и друзей девушка не выходила. (Подробности)

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