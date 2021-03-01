Погода в Иркутске: 1 марта в этом году, возможно, станет самым холодным за 40 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, на календаре первый день весны, но, как водится в Сибири, фактически придет она гораздо позже. Погода в Иркутске 1 марта обещает быть не совсем «нормальной». Например, утром за окном было – 26. Это, по данным Яндекса, на 20 градусов ниже климатической нормы. К тому же Яндекс сообщает, что если сегодня днем будет -14 на уличных термометрах, то это 1 марта станет самых холодным за 40 лет метеорологических наблюдений.

Но, как сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра, такое произойдет вряд ли, по их прогнозам в областном центре переменная облачность, осадков не ожидается, ветер до 4-9 м/с дует с юго-востока, а днем будет -9…-11 градусов.

Стоит отметить, что самое теплое 1 марта было не так давно – в 2017 году, тогда в городе действительно пригревало весеннее солнышко и воздух прогрелся до +5.

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