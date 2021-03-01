Восьмибалльные пробки образовались в Иркутске утром 1 марта. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 1 марта образовались на выездах из Ленинского района. Есть заторы на улицах Розы Люксембург, Олега Кошевого, на Иннокентьевском мосту. Не просто выбраться в центр города и по другому выезду – «стоят» улица Трактовая – от остановки общественного транспорта «ДОК», Иркутный мост.

Отмечены пробки на улицах 2-ая Железнодорожная, Маяковского, Челнокова, Гоголя, Пушкина, Профсоюзная, Советский переулок. Движение на самом Глазковском мосту более-менее свободное. По ссобщениям Яндекс.Пробки, на Академическом мосту заторов – нет, но вот подъездные пути к нему в сторону центра Иркутска все расцвечены красным. Затруднено также движение транспорта по плотине ГЭС.

Есть затруднения для проезда на улицах Рабочего Штаба, Баррикад, Сурнова, Байкальская, Депутатская.

«Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 10 часам достигнут 5 баллов», - сообщает Яндекс.

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