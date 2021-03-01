ДТП на ж/д переезде в Иркутске: столкнулись легковушка и локомотив Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

ДТП произошло на железнодорожном переезде в Иркутске на улице Трактовой. Около двух часов ночи 28 февраля водитель легкового автомобиля допустил столкновение с маневровым локомотивом.

- В результате ДТП никто не пострадал, водитель автомобиля с места аварии скрылся, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

На графике движения поездов произошедшее на переезде никак не отразилось. Тем не менее, ведется расследование по факту ДТП. Сотрудники железной дороги напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения – от этого зависят жизни людей – самих водителей, машинистов, пассажиров поездов.

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