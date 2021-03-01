Сотрудники ДПС помогли дальнобойщику вытянуть из кювета большегруз в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пришлось привлечь тягач. Сотрудники ГИБДД, проезжая по трассе Вилюй в Братске, заметили увязший в снегу большегруз и остановились узнать, что случилось.

Как рассказал экипажу ДПС дальнобойщик, он просто хотел остановиться на обочине, но видимо не рассчитал ширину дороги и съехал в кювет правыми колесами.

- Потом машина вовсе увязла в снегу, пытался сам выехать – никак, - пояснил полицейским водитель.

Конечно, лейтенант полиции Игорь Хомченко и лейтенант полиции Сергей Андреев решили помочь мужчине, привлекли к этому тягач, с помощью которого и удалось вытянуть фуру обратно на проезжую часть.

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