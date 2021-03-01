41 ДТП произошло в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье за последнюю неделю февраля – с 22 по 28 число – произошло 41 дорожно-транспортное происшествие. Статистику аварийности на дорогах региона приводят сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области.

- В данных ДТП 5 человек погибли,49 человек получили травмы различной степени тяжести, - отмечают полицейские. – В одном случае водитель был нетрезв.

При этом в девяти случаях – а это большинство из нарушений, приведших к авариям – водители неправильно расположили автомобиль на дороге, в семи – не уступили дорогу.

Как сообщают сотрудники ГИБДД «Иркутское», в самом Иркутске и районе случилось за неделю 21 ДТП – 10 столкновений машин, 9 наездов на пешеходов, 2 наезда на препятствие.

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