За сутки в Иркутской области выявили 224 случая заражения COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области темпы заболеваемости коронавирусом идут на спад, но каждые сутки заражаются больше двух сотен человек. Так, за минувшие 24 часа диагноз COVID-19 подтвердился у 224 заболевших. В общей сложности случаи заражения коронавирусом в Приангарье выявляли уже 56 115 раз. Однако, большинство – 52 603 (+149) за сутки уже выздоровели.

- В больницах 1 марта лечат 1755 пациентов с диагнозом COVID-19, - сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области.

Увы, в регионе снова зафиксированы летальные исходы течения болезни – умерли еще 7 человек от коронавируса и еще двое с таким же диагнозом от иных заболеваний. Всего с начала пандемии Приангарье потеряло уже 2130 человек: причиной смерти 1896 из них стал COVID-19, еще 234 зараженных имели в анамнезе иные болезни, которые и стали причиной их гибели.

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