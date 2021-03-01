В Иркутске арестован мужчина, который напал на девушку. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Два месяца, с декабря прошлого года, в Иркутске разыскивался мужчина, который напал на 18-летнюю девушку в подъезде жилого дома по ул. Александра Невского. Он, как сообщают следователи, "совершил насильственные действия сексуального характера, а затем похитил личные вещи и скрылся".

- Потерпевшая описала мужчину, сотрудниками полиции был составлен его фоторобот, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. - В конце февраля подозреваемый был установлен и задержан следователями СКР совместно с сотрудниками МВД. Им оказался житель Вихоревки, ранее неоднократно судимый.

В ближайшее время "гастролер" из Братского района ответит в суде по двум статьям Уголовного Кодекса - за само нападение на девушку и за грабеж. Все это гарантирует, что в ближайшем будущем он отправится в колонию надолго. Сейчас он находится под стражей.

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