Заведующая столовой в школе №66 Иркутска уволилась после скандала с пельменями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все началось с возмущения сначала учеников, а потом и родителей по поводу общепита в иркутской школе №66. Они пожаловались на качество приготовления блюд. В частности, на плохо сваренные пельмени. Обращение дошло до депутата городской думы и администрации Иркутска. В школе проверили организацию питания. Взыскания получили все причастные к конфликту, в том числе директор школы.

– Заведующая пищеблоком написала заявление об увольнении, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. - На сегодня назначен новый руководитель. Ситуация по работе школьной столовой поставлена на особый контроль. Мы оперативно провели встречу с представителями родительского комитета школы и специалистами МУП «Комбинат питания». Обсудили проблемы организации питания детей в данном учебном заведении, договорились об усилении родительского контроля за качеством питания.

Отметим, что проверки столовых с участием мам и пап проходят регулярно. Более того, родители утверждают меню.