Здание религиозной организации загорелось в Усть-Илимске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Пожар в здании некоммерческой религиозной организации произошел днем, 1 марта в Усть-Илимске. Уже через несколько минут пожарные приехали на место ЧП. К этому моменту огонь охватил крышу на площади 240 кв.м. Послностью потушить здание удалось через три часа.

- В момент возникновения пожара, людей внутри не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Так что погибших и пострадавших нет.

Дознаватели уже выяснили предварительную причину ЧП. Скорее всего, пожар в здании произошел из-за короткого замыкания в бойлерной.

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