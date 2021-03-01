За выходные жители Иркутской области «подарили» мошенникам 4 миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. По грустной статистике МВД, только за прошедшие выходные, 13 сибиряков «подарили» аферистам 4 миллиона рублей. На удочку преступников попались жители Иркутска, Братска, Шелехова, Тайшета и Усолья-Сибирского.

Самым «щедрым» оказался 43-летний шелеховчанин. Ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что с его карты незаконно пытаются снять деньги. И добавил, якобы, для того, чтобы предотвратить списание, нужно перевести деньги на страховой счет. Мужчина зашел в личный кабинет и под диктовку мошенника перевел на указанный им счет 1 миллион 380 тысяч рублей.

- В большинстве случаев аферисты сообщали людям о том, что на их имя оформили кредит, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Либо зафиксировали попытку несанкционированного снятия денег со счета.

В каждом из случаев владельцы карт сами передавали свои персональные данные аферистам, розыск которых сейчас продолжается.