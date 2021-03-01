Звуковые сирены экстренного оповещения включат 3 марта в Иркутске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В администрации Иркутска еще раз напомнили горожанам о том, что 3 марта 2021 года в городе пройдет проверка системы экстренного оповещения. Как ранее сообщали в региональном МЧС, с 10 до 12 часов в Иркутске, впрочем, как и в разных населенных пунктах Приангарья будут включаться электросирены и уличные громкоговорители.

Также запланирована передача информационных сообщений по радио и телевидению, будет проведена ревизия сил и средств организаций, операторов связи, автотранспорта, задействованного для информирования населения через подвижные звукоусилители.

Услышав тревогу, сибирякам волноваться не стоит - это плановая проверка. Дело в том, что системы оповещения необходимо периодически проверять, чтобы все работало, и в случае реальной опасности людей можно было вовремя предупредить.

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