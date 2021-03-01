Двух собак, кошек и десять куриц спасли во время крупного пожара в садоводстве под Иркутском. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Крупный пожар произошел поздним вечером, 1 марта в садоводстве «Березка», под Иркутском. Там загорелся частный газобетонный жилой дом. Спасатели приехали на место ЧП через несколько минут. К этому моменту, здание было полностью охвачено огнем на площади более 80 кв.м.

- Хозяин дома пытался спасти строение, но сам получил ожоги при тушении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Пожарным удалось спасти из горящего дома двух собак, кошек. Кроме этого, они вытащили из курятника десять кур.

Потушить огонь удалось через несколько часов. Вскоре к выяснению причин пожара приступят дознаватели. Ну а владельцы подсчитывают нанесенный ущерб.

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