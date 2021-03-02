Прогноз погоды в Иркутске: 2 марта возможен снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 2 марта решила по-весеннему порадовать горожан небольшими осадками. Слабый снег прогнозируют синоптики в этот день. Также метеорологи обещают переменную облачность, ветер утром с юго-востока, после с северо-запада. Сила потоков воздуха составит 5-10 м/с.

- Погода в Иркутске 2 марта: днем столбики уличных термометров покажут -5…-7 градусов, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

По данным Яндекса, атмосферное давление для данного времени года в норме – оно составило 717 миллиметров ртутного столба. Согласно метеорологическим наблюдениям, этим утром было все же холодней, чем обычно в марте. Но, конечно, не так, как в 1971 году. Тогда в столице Приангарья приморозило до -32. А самым теплым день 2 марта был совсем недавно – в 2019-ом. Воздух тогда прогрелся до +5.

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