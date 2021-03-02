В Усадьбе Сукачева иркутян научат делать открытки к 8 марта. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем

В Усадьбе Сукачева решили помочь иркутянам подготовить к 8 марта подарки, то есть научить делать их своими руками. Так, 6 и 7 числа всех желающих приглашают на мастер-класс по созданию открытки с помощью гуаши. Рисовать прекрасные «Весенние цветы» к празднику научит педагог Екатерина Щербакова.

- Занятия по гуашевой живописи универсальны и подойдут и детям, и взрослым, - говорят организаторы. - Шаг за шагом с мастером участники «урока» создадут свое небольшое произведение, даже если ни когда не рисовали.

А в воскресенье, 7 марта, художница Хайтинского завода Ольга Вахрушева приглашает освоить уже другую технику написания - «Акварельный рисунок». Акварелью получаются живые линии, полупрозрачные тона, которые так хорошо отражают прозрачный весенний воздух.

Мастер-классы к 8 марта у Усадьбе Сукачева: как попасть

Где: Усадьба Сукачева, ул. Декабрьских Событий, 112

Когда: 6 марта в 13.00 и 14.00, 7 марта в 14.00

Справки и запись по тел.: 8 (3952) 53-12-24