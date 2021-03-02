Пенсионерка в Иркутской области взяла кредиты и перевела мошенникам 830 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Никому не рассказывайте о моих звонках, - такой была одна из фраз мошенницы, представившейся сотрудником банка, сказанной во время разговора с пенсионеркой из Усолья-Сибирского.

И пожилая женщина не рассказывала. Ни словом не обмолвилась, пока лжебанкиры не выманили у нее 830 тысяч рублей – ее собственных сбережений и средств, полученных в кредит в банке.

После общения с этой «сотрудницей банка», пенсионерка якобы для спасения своих денег перевела их на счет аферистов. На следующей день усольчанке снова позвонил уже другой «специалист».

- Звонивший сказал, что мошенники пытаются оформить на имя усольчанки кредит и теперь ей самой нужно оформить займ, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Пожилая женщина объехала на такси весь город, во всех банках получая отказы, однако в одном из отделений ей выдали 200 тысяч рублей кредита. Полученные деньги женщина снова перевела аферистам.

После пенсионерке снова позвонили… В этот раз уже указали место, где ей точно выдадут займ. Снова женщина получила и перевела мошенникам 200 000 рублей. Только после этого позвонила сыну. Он то и привел мать в полицию.

- Лжеспециалисты звонили пострадавшей пять дней с 50 разных номеров, - выяснили в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз призывают сибиряков не переводить средства со своих счетов на «безопасные счета», не верить звонящим незнакомым людям, которые представляются «представителям, сотрудникам, работникам банков». Лучше сразу повесить трубку и позвонить по номеру телефона, указанному на вашей банковской карте.

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