Нового прокурора региона Андрея Ханько представили в Иркутске. Фото: прокуратура Иркутской области

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин приехал в Иркутск и представил нового прокурора Иркутской области Андрея Ханько. Напомним, 17 февраля приказ о назначении 56-летнего советника юстиции 3-го класса Андрея Ханько на эту должность подписал Владимир Путин.

Итак, что известно о новом прокуроре Приангарья? Андрей Ханько - хабаровчанин. Первое образование, какое он получил в 1984 году - авиационное. Три года после окончания летного училища он был авиатехником Хабаровского объединенного авиаотряда. И большая часть его жизни связана именно с Дальним Востоком. Здесь он, после получения диплома Всесоюзного юридического заочного института начал и юридическую карьеру: сначала юрисконсультом на военной базе, потом, в 1990-ом - стажером в прокуратуре. В этом ведомстве он прошел все ступеньки служебной лестницы. С 1993 по 2000 годы работал прокурором, потом старшим прокурором отдела, начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В 2000 году Андрей Ханько стал прокурором управления Генпрокуратуры в ДФО, в ноябре этого же года — помощником заместителя Генерального прокурора России. С 30 января 2006 года стал заместителем прокурора Хабаровского края. А через два года - первым заместителем прокурора Тульской области. С 11 апреля 2012 он руководил прокуратурой Ивановской области.

Во время знакомства Андрея Ханько с новым коллективом, Дмитрий Демешин обратил внимание на имеющиеся в регионе проблемы, которые необходимо решать.

- Прежде всего, это борьба с незаконной заготовкой древесины и ее оборотом, масштабы которого достигли общенационального бедствия, - отметил Дмитрий Демешин. –также повышенного внимания требуют обеспечение надзора при завершении работ, связанных с ликвидацией последствий летнего наводнения 2019 года.

Дмитрий Демешин выразил уверенность, что коллектив во главе с новым прокурором способен выполнить эти и многие другие задачи.