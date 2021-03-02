210 случаев заражения COVID-19 подтвердилось в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения в Иркутской области 2 марта возросло до 56 325. За минувшие сутки COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 210 человек. Как сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья, в ковидных госпиталях за минувшие 24 часа освободилось 49 мест. Продолжают лечение на сегодняшний день 1706 пациентов.

Выздоровели еще 313 наших земляков, в общей сложности победить болезнь в нашем регионе медики помогли 52 916 заболевшим. Увы, избежать летальных исходов все же не удалось, 2 марта сообщили о кончине еще 9 человек: причиной смерти 8 из них стал именно COVID-19. Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области они унесли жизни уже 1904зараженных. Еще 235 подхвативших заразу имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и привели к смерти.

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