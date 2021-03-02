75 000 тюльпанов, нарциссов и крокусов вырастили агрономы Иркутска к 8 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Международный женский день все ближе, а значит, все чаще горожане задумываются, что дарить и какие цветы выбрать. Каждый год агрономы Иркутска стараются удивить горожан к 8 марта. Плюсом ко всеми любимым цветам – желтым и красным тюльпанам выращивают и новые сорта.

- В этом году к Международному женскому дню мы высадили 60 000 луковиц тюльпанов, из них примерно полторы тысячи экспериментальных сортов – махровых и бахромчатых, такие мы высадили впервые и остались довольны их качеством, - рассказали КП-Иркутск в «Горзеленхозе». – Всего на выбор будет представлено 29 сортов тюльпанов разных цветов и форм.

В общей сложности в Иркутске к 8 марта вырастили более 75 000 цветов, кроме тюльпанов – есть еще тюльпаны в горшках, гиацинты, крокусы, нарциссы.

- В прошлом году в 10 утра в праздник у нас уже не осталось ни одного цветочка, - говорят агрономы. – Хотелось бы выращивать больше, но мы ограничены производственными площадями.

Какие же цветы раскупают первыми? – спросите вы. Конечно, тюльпаны. Особого предпочтения в выборе окраски этого цветка у иркутских мужчин – нет. Берут и желтые, и красные, и белые. Или все и сразу.

- Очень часто мужчины не знают, какой любимый окрас тюльпана у одариваемой женщины, поэтому берут ассорти, - отмечают в «Горзеленхозе».

Тюльпаны в Иркутске срезают непосредственно перед самим праздником. Благодаря свежей срезке, они дольше радуют взгляд в весенние деньки. На подготовке цветов к 8 марта побывал фотокорреспондент КП-Иркутск - смотрите фото.

К 8 марта агрономы вырастили и новые сорта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчины предпочитают брать "ассорти" из тюльпанов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Срезка проходит перед самым праздником Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цветы к 8 марта на любой вкус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционный выбор - желтые и красные тюльпаны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А ты выбрал своей женщине цветы?! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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