«В самое сердце»: «Комсомолка» выиграла одну из номинаций в соревнованиях по стрельбе среди сотрудниц СМИ

Дарья Костырина с подарками за участие в соревнованиях и руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин.

В преддверии Международного женского дня 8 марта, иркутские полицейские провели уже традиционные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди женщин. Участницами стали 14 журналистов городских и региональных СМИ. За звание самого меткого стрелка боролась и сотрудница «Комсомольской правды» Иркутск Дарья Костырина.

Перед выполнением упражнений офицеры отдела профессиональной подготовки регионального Главка МВД провели дамам подробный инструктаж о мерах безопасности при обращении с оружием. И после этого каждая спортсменка с 20-метровой дистанции начала поражать специально изготовленную к празднику мишень в виде сердца.

По итогам стрельб Дарья Костырина стала лучшей в номинации «В самое сердце». В подарок Дарья получила почетную грамоту и мишень, в которую стреляла. Заключительной частью награждения стала "цветочная церемония" во время которой полицейские вручили каждой из участниц букет тюльпанов.