Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Житель Тайшета, который показывал детям половые органы, осужден на 15 лет колонии

Его поймали в декабре 2018 года
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Житель Тайшета, который показывал детям половые органы, осужден на 15 лет колонии

Житель Тайшета, который показывал детям половые органы, осужден на 15 лет колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тайшете поставлена точка в расследовании уголовного дела, по которому проходил 36-летний местный житель. По версии следствия с 2017 по 2018 год, мужчина пугал детей тем, что подходил к ним на улице и показывал свои половые органы. Это он делал для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. Полицейским удалось задержать его в декабре 2018 года.

- Следователи выяснили, что мужчина характеризуется положительно, ранее не судим, у него двое малолетних детей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

На днях мужчина услышал приговор суда. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Криминал