Житель Тайшета, который показывал детям половые органы, осужден на 15 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тайшете поставлена точка в расследовании уголовного дела, по которому проходил 36-летний местный житель. По версии следствия с 2017 по 2018 год, мужчина пугал детей тем, что подходил к ним на улице и показывал свои половые органы. Это он делал для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. Полицейским удалось задержать его в декабре 2018 года.

- Следователи выяснили, что мужчина характеризуется положительно, ранее не судим, у него двое малолетних детей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

На днях мужчина услышал приговор суда. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.