Полный запрет на продажу спиртного ввели в селе на севере Иркутской области. Фото: Влад КОМЯКОВ

Хамакар - это небольшая таежная эвенкийская деревня на Нижней Тунгуске. Ее население - всего около сотни человек. И вот почти половина взрослых жителей села, придя на сход, постановила - алкоголь запретить категорически.

- Хамакар имеет свою, собственную историю взаимоотношений с алкоголем, которая полна печальных страниц, - сообщают в катангской районной газете "Правда Севера". -. И попытки ограничить там продажу алкоголя предпринимались неоднократно. Последний раз, несколько лет назад было принято решение о частичном ограничении продажи спиртного. То есть, решили продавать не ежедневно, а только один раз в неделю.

В этот раз собравшиеся на сход деревенские жители решили отказать горячительному совсем. Правда, тут же отмечают в газете, кроме самой идеи, есть еще и реальность. А реальность в том, что официально водкой в Хамакаре никто и не торгует. Есть две точки продаж, но там только пиво да коктейли. А сорокаградусная попадает в отдаленный поселок с приезжими, ее везут водители по зимнику или свои же, покупают в райцентре и потом, доставив в Хамакар, перепродают.

Теперь, для того, чтобы остановить спаивание населения, надо как-то решить этот вопрос. А как? С другой стороны, по зимнику или рейсовым вертолетом много не привезут.