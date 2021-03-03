Погода в Иркутске: 3 марта синоптики обещают снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 3 марта, по прогнозам метеорологов Иркутского Гидрометцентра, ожидается с переменной облачностью. В течение дня будет идти небольшой снег.

- Температурные показатели днем составят -8…-10 градусов, - передают прогноз синоптики. – Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Как сообщает Яндекс, в Иркутске 3 марта повышенная влажность – 83%, а атмосферное давление для данного времени года нормальное – 718 миллиметров ртутного столба. В столице Приангарья, как отмечает Яндекс, 3 марта чаще всего бывает облачно, но с прояснениями. За 55 лет наблюдений ясным небо было всего 5 раз.

Кстати, самым холодным третий день марта был в 1966 году, тогда столбики уличных термометров показывали -34, а самое теплое – в 1995-ом, воздух прогрелся до +7.

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