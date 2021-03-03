4745 жителей Иркутска заболели ОРВИ за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снижение уровня заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями отмечают специалисты Роспотребнадзора Приангарья. За неделю минувшую неделю в регионе «простыли» 13 724 жителя, тогда, как неделей ранее эта цифра была 16 203.

- Из 13 724 случаев ОРВИ, зарегистрированных на прошлой неделе, в 9242 - заболели несовершеннолетние, - отмечает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Эта цифра также уменьшилась, ранее фиксировали 10 922 заболевших детей. Так, что с уверенностью специалисты говорят, что идет снижение темпов прироста заболеваемости во всех возрастных группах.

- В Иркутской области сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, - отмечают сотрудники регионального Роспотребнадзора. – Это касается и областного центра – в Иркутске заболели 4745 человек, из них – 3430 лица до 18 лет.

Также в регионе не зафиксированного ни одного случая гриппа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08