4745 жителей Иркутска заболели ОРВИ за неделю
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Снижение уровня заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями отмечают специалисты Роспотребнадзора Приангарья. За неделю минувшую неделю в регионе «простыли» 13 724 жителя, тогда, как неделей ранее эта цифра была 16 203.
- Из 13 724 случаев ОРВИ, зарегистрированных на прошлой неделе, в 9242 - заболели несовершеннолетние, - отмечает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Эта цифра также уменьшилась, ранее фиксировали 10 922 заболевших детей. Так, что с уверенностью специалисты говорят, что идет снижение темпов прироста заболеваемости во всех возрастных группах.
- В Иркутской области сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, - отмечают сотрудники регионального Роспотребнадзора. – Это касается и областного центра – в Иркутске заболели 4745 человек, из них – 3430 лица до 18 лет.
Также в регионе не зафиксированного ни одного случая гриппа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08