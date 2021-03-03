К 8 марта в Краеведческом музее Иркутска откроется две выставки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кажется, в Иркутском краеведческом музее знают толк в том, что нравится женщинам – цветы и ювелирные камни. В отделе природы к 8 марта запустят сразу две выставки. Одна небольшая по продолжительности – всего несколько дней – со 2 по 7 марта – на ней будут представлены комнатные растения. Клуб любителей декоративного цветоводства организует экспозицию из ярких, красивых, нежных … и назовет ее «Дарите женщинам цветы».

Можно не только узнать о необычных растениях, которые можно вырастить на подоконнике в Сибири, но и завести себе пару экзотических образцов. В выставке примут участие коллекционеры из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского. Они привезут нефролеписы, герани, абутилоны, бегонии, аглаонемы, пестролистные ирисы, бугенвиллии, адениумы, и фиалки.

И в это же время, но вплоть до конца марта, в отделе природы будет работать авторская выставка изделий из поделочных камней и кожи этнодизайнера, народного мастера Иркутской области Надежды Ульдановой.

Выставки в Иркутской областном краеведческом музее: как попасть

Где: Отдел природы Иркутского краеведческого музея, ул. Карла Маркса, 11

Когда: 2-7 марта – цветы, до 31 марта – изделия из поделочных камней, с 10.00 до 18.00,

Цена билета: от 50 руб.

Запись по тел.: 8 (3952) 34-28-32