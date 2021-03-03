В мартовские праздники изменится график пригородных поездов в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В мартовские праздники в Иркутской области изменится движение пригородных поездов. Это связано с тем, что в праздничные дни пассажиров в электричках меньше. Изменения будут 7, 8 и 9 марта.

- 8 марта вместо пригородного поезда № 6337 «Выдрино – Иркутск-Сортировочный» будет курсировать пригородный поезд №6335 «Байкальск – Иркутск-Сортировочный», - сообщает Байкальская пригородная пассажирская компания. – Он отправляется со станции Байкальск в 05.18, прибудет на станцию Иркутск-Сортировочный в 09.35.

На следующий день, 9 числа, не выйдет на маршрут электричка №6335 «Байкальск – Иркутск-Сортировочный». Вместо нее уехать можно на поезде №6337 «Выдрино – Иркутск-Сортировочный». Выезжает из пункта «А» он в 04.47, окончить путь планирует в тридцать пять минут десятого.

Изменится расписание также у электрички №6060 «Вихоревка – Речушка». В рейс она отправится не 7 марта, а 8-го. Старт в 21.00. Обратно пригородный поезд поедет 9 числа в 04.26.

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