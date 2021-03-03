Автомобиль усольчанина едва не отправили на торги из-за неуплаты штрафа ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Усолья-Сибирского в Иркутской области попался на вождении автомобиля, хотя в тот момент не имел права управлять транспортным средством. Получил штраф в размере 30 000 рублей. Однако, выплачивать его не спешил, «дотянул» до судебных приставов.

Специалисты сообщили мужчине о возбуждении в отношении него исполнительного производства и возможных принудительных мерах, но и после этого штраф выплачен не был.

- Тогда был составлен акт описи и ареста машины с целью ее дальнейшей передачи на реализацию, - рассказала пресс-службе УФСПП Приангарья начальник Усольского отдела Элеонора Шестопалова.

Лишиться своей машины Hyundai Grand Starex, 2012 года выпуска, усольчанин, конечно, не хотел. Нашел деньги и погасил задолженность полностью.

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