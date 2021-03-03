Еще 205 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области возросло до 56 530, так как за сутки COVID-19 подтвердился еще у 205 жителей региона.

- В ковидных госпиталях региона 3 марта лечат 1642 пациента, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – За сутки в больницах освободилось 64 места.

Количество выздоровевших сибиряков сегодня превысило 53 тысячи человек. Победить болезнь получилось у 53 180 наших земляков, за сутки отрицательные результаты тестов на COVID-19 получили 294 поправившихся.

Но, увы, не все случаи заканчиваются выздоровлением, до сих пор каждый день случаются летальные исходы течения болезни. Так, за сутки от COVID-19 умерли еще восемь пациентов. Всего с начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2147 человек: причиной смерти 1912 из них стала именно новая коронавирусная инфекция, еще 235 зараженных умерли от иных заболеваний.

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