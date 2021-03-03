До 10 лет колонии грозит водителю, перевозившему пассажиров на остров Огой по льду Байкала

10 лет колонии грозит водителю, перевозившему пассажиров на остров Огой по льду Байкала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Остров Огой – самый крупный из островов Малого моря на Байкале. Туда по льду из поселка Хужир 46-летний житель Ольхонского района на машине возил туристов за определенную плату. Во время одной из таких поездок он и был задержан сотрудниками полиции, ведь официальной переправы в том месте – нет. А рейды полицейские и спасатели проводят регулярно, так как состояние льда на Байкале этой зимой совсем не пригодно для автомобильных туров по нему.

- На озере Байкал имеются большие участки с открытой водой и тонким льдом, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Когда автомобиль мужчины остановили, в нем находилось 9 (!) пассажиров. У водителя, как отмечают транспортные полицейские, при этом не было каких-либо разрешающих на перевозку документов.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - отметили в управлении.

Стоит отметить, что действия мужчины могут попасть под статью 238 Уголовного кодекса «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы до 10 лет. Срок зависит от тяжести последствий преступления. К счастью, в этот раз поездка закончилась благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

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