Иркутянин больше 10 лет хранил в шкафу найденный пистолет и получил за это срок Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Больше десяти лет житель Иркутска хранил у себя дома, найденный в начале двухтысячных годов на заброшенной стройке гладкоствольный пистолет. При этом держал огнестрельное оружие мужчина в простом шкафу.

В 2020-м году иркутянин решил носить его при себе, в сентябре прошлого года переложил в спортивную сумку. Ездил с ним на такси из дома до ж/д вокзала.

- Умышленно носил пистолет при себе до момента его выявления сотрудниками полиции, обнаружения и изъятия огнестрельного оружия, - сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия мужчина угодил на скамью подсудимых. В суде его признали виновным и назначили наказание – 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

Читайте также:

Пьяный дебош устроил в отделении полиции депутат из Иркутской области. Народный избранник уже получил штраф (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08