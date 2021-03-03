Автомобилист в Иркутске оставил ключи в замке зажигания и у него угнали машину. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Иркутянин мог лишиться автомобиля из-за собственной невнимательности. Днем, 2 марта потерпевший поставил свой автомобиль «Сузуки-Гранд-Витара» на прогрев во дворе жилого дома и оставил ключи в замке зажигания. Не стоит удивляться, что его угнали.

- Оперативники в тот же день разыскали похищенный у иркутянина автомобиль и передали собственнику. Иномарка обнаружена сыщиками в двух километрах от места происшествия. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск злоумышленников, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Оперативниками было возбуждено уголовное дело по статье за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Максимальное наказание, которое она предполагает - лишение свободы на срок до 3 лет.