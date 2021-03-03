В трех районах Иркутской области введен особый противопожарный режим. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Противопожарный режим введен в Ангарском районе с 3 марта и будет действовать две недели, до 16. В Усть-Ордынском районе особый режим функционирует со 2 февраля, в Братском районе - с 26 февраля.

- В период действия противопожарного режима органами государственной власти устанавливаются дополнительные требования безопасности с увеличением штрафных санкций за их нарушение. Количество рейдов по жилому сектору увеличиваются, а места проживания неблагополучных семей и незащищенных слоев населения обследуются тщательнее, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

С начала года в этих Иркутской области было зарегистрировано более 150 пожаров, в связи с этим жителей призывают быть аккуратными при обращении с огнем и соблюдать правила при обращении с электрооборудованием.