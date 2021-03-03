Средняя сумма потребительских кредитов в Иркутской области за год выросла на 44% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Квартиру, предположим, купили. А ремонт? А мебель? Техника? Тоже, зачастую, в долг. В Национальном бюро кредитных историй подсчитали, что за год жители Иркутской области стали занимать у банков более крупные суммы - в среднем уже не 140 тысяч, как год назад, в январе 2020-го, а уже все 203 тысячи рублей! Прирост составил 44%. Немало! По этому показателю Приангарье уступило разве что Приморскому краю и Ленинградской области.

При этом аналитики говорят, что выдавать потребительские кредиты все же стали реже. А суммы растут за счет того, что к заемщикам теперь пристальнее присматриваются. Если платежеспособность сомнений не вызывает, то им охотнее одобряют более крупные кредиты.

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