Чемпионат России по конькобежному спорту состоится в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый иркутский ледовый дворец «Байкал» примет первые крупные соревнования по конькобежному спорту. С 12 по 14 марта в арене состоится чемпионат России по конькобежному спорту. К нам приедут около 90 сильнейших конькобежцев страны. Открытие пройдет 13 марта в 10.40. Старты состоятся 13 и 14 марта.

- В соревнованиях примут участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Ивановской, Костромской областей, Алтайского, Краснодарского, Хабаровского краев, - сообщили организаторы.

Итак, выявлять сильнейших, конькобежцы будут в спринтерских дистанциях в 500, 1000 метров и классическом многоборьях (у женщин – 500, 3000, 1500, 5000 метров; у мужчин – 500, 5000, 1500, 10000 метров).

Кстати, зрителям из Иркутской области будет за кого побелеть. От Приангарья в чемпионате России будут участвовать две спортсменки. Это иркутянка, воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Дарья Филиппова. А также ангарчанка, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Ермак» Анастасия Батгауер.

Отметим, что сборная России по конькобежному спорту прилетит в Иркутск 4 марта.