В 2021 году в Иркутской области начинается масштабная программа модернизации здравоохранения

Актуальные проблемы в здравоохранении обсудили на организованном Заксобранием совещании в Братске.

Вопросы здравоохранения, особенно в северных территориях, обсудили депутаты на совещании, которое организовало Законодательное Собрание в Братске.

«В этом году началась реализация масштабной программы модернизации здравоохранения, - сказал, открывая совещание, вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров. - Предусмотрены средства на капитальный ремонт учреждений здравоохранения первичного звена, покупку медоборудования и машин скорой помощи. Значительные средства будут направлены и на борьбу с коронавирусом».

В свою очередь министр здравоохранения региона Яков Сандаков привел некоторые данные. Так, рассказал, что в 2020 году были открыты три новых инфекционных госпиталя – в Шелехове, Братске и Тайшете, а также инфекционное отделение в Тулуне. На пике заболеваемости было развернуто 5395 «ковидных» коек, сегодня действует 2685, а 13 больниц вернулись к привычной работе. 36,4% коек свободно.

ПЦР-тесты на коронавирус делают в 15 лабораториях, где суммарно могут выполнять 16 тысяч исследований в сутки. Срок получения результатов для северных районов составляет не более 48 часов, для центральных районов – не более 24 часов. С начала пандемии было проведено 1,6 млн тестов. А первый компонент вакцины в Иркутской области получили более 49 тыс. человек, оба компонента – около 20 тыс. человек.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания Артем Лобков обратил внимание, что в северных районах есть много отдаленных поселков, в которых нет даже фельдшерско-акушерских пунктов. Он спросил, как будет проводиться вакцинация жителей. По словам министра, прививать жителей там будут выездные бригады. А депутаты Евгений Бакуров и Ирина Синцова рассказали о том, что не хватает компьютерных томографов в северных районах. Яков Сандаков ответил, что минздрав будет их постепенно закупать.

Всего же в ближайшие пять лет на севере региона планируется построить 18 медицинских учреждений, и 30 капитально отремонтировать.