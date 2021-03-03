Таксисты по ночам нелегально развозили алкоголь по заявкам в Эхирит-Булагатском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Эхирит-Булагатском районе таксисты по ночам развозили не только пассажиров, но еще и алкоголь. Клиенты звонили диспетчеру, называли адрес и какое горячительное желают, а когда водитель привозил бутылку, рассчитывались за заказ на месте. Только вот эта услуга оказалась нелегальной, без разрешительных документов.

Полицейские накрыли незаконный бизнес. Партию алкоголя разных видов изъяли из офиса организации. А ее руководитель - 47-летняя предпринимательница - будет отвечать по закону. На таком нарушении она, к слову, попалась дважды. Первый раз отделалась административным 100-тысячным штрафом, но теперь понесет ответственность в разы серьезнее.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.