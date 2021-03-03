Куропатку, которая врезалась в стекло на дачах и разбилась, лечат в Иркутске. Фото: Иркутская зоогалерея в соцсетях.

Птичку жалко! В Иркутской зоогалерее лечат нового пернатого пациента - бородатую куропатку. Птица местная, зимой иногда подбирается близко к городу. На этот раз слишком близко...

- Рано утром стая куропаток врезалась в окно веранды дачного дома в садоводстве за микрорайоном Синюшина гора. Пострадали четыре птицы, а живой нашли всего одну. Ее и доставили к нам, причем довольно быстро, - рассказала в соцсетях координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.

Выжившая куропатка получила сотрясение мозга и повредила лапку. Лечить ее будут вдали от глаз посетителей, поскольку планируют в ближайшее время вновь вернуть в дикую природу.

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